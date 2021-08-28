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01:31 28.08.2021

Эстония эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана

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По состоянию на пятницу Эстония при участии союзников эвакуировала из Кабула 14 граждан Афганистана, сообщает агентство BNS.

"Из них 13 уже прибыли в Эстонию", - отмечает агентство.

По данным BNS, "поздно вечером в пятницу прибыли еще две добивающиеся от Эстонии международной защиты семьи из Афганистана, одна из которых состоит из трех, а вторая из четырех человек".

Ранее глава МИД республики Эва-Мария Лийметс сообщила, что большинство афганцев, сотрудничавших с властями и гуманитарными организациями Эстонии, уже покинули Кабульский аэропорт.

"Я рада, что миссия по эвакуации была результативной и на сегодня уже большинство сотрудничавших с нами афганцев и членов их семей уже покинули Афганистан. Шаг за шагом они прибудут в Эстонию, где продолжится внутригосударственная процедура и будет определено, как продолжится их жизнь в Эстонии, и будет предоставлена международная защита", - сказала Лийметс в четверг на пресс-конференции в Таллине.

При этом она отметила, что, возможно, не все желавшие отправиться в Эстонию захотят в итоге прибыть в республику.

"Ситуация меняется каждый час, меняются и настроения людей, когда они узнают, например, что мы не готовы принимать и их родственников, поэтому и цифра прибывающих меняется, но по имеющимся данным из Афганистана вылетели 15 человек", - сказала министр иностранных дел, после чего поправила себя и сообщила, что число эвакуированных в Эстонию всё же составило 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Таллин прибыла первая афганская семья с детьми, ходатайствующая о международной защите в Эстонии в связи с тем, что их жизни были в опасности из-за недавней работы члена семьи.

"Одна семья из шести человек уже прибыла в Эстонию, она была принята, так как один из ее членов работал в целях внешней политики Эстонии. Мы готовы помочь тем, кто помогал нам", - заявила глава МИД на пресс-конференции.

Министр также напомнила, что правительство Эстонии 19 августа постановило принять до 30 афганцев. Они были разделены на 2 группы: 20 человек, работавших с Эстонией, и 10 человек, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Теги: #эвакуация #афганистан #эстония
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