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01:23 28.08.2021

США выделит Украине $60 млн на оборону

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США выделит Украине $60 млн на оборону

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить за счет средств Пентагона финансовую помощь Украине в размере $60 млн США на оборону, сообщает сайт Белого дома.

Об этом сообщается в подписанном Байденом Меморандуме 27 августа.

"Присущей мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

Теги: #сша #помощь #украина #оборона
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Интерфакс-Украина
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