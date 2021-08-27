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22:45 27.08.2021

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

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Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Прекратил работу гражданский сектор аэропорта Кабула. Частный самолет, о котором договорилась Украина, это был последний гражданский самолет, который вылетел из этого аэропорта до его закрытия несколько дней назад, как раз 23 августа. Но военная часть аэропорта работает, и мы сейчас находимся в стадии очередного этапа эвакуации, я не могу раскрывать пока детали, но вскоре будут новости", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Глава МИД указал, что и военный аэропорт Кабула должен закрыться до 31 августа. По его словам, после 31 августа эвакуация из Афганистана будет продолжаться, "но договариваться надо будет уже не с американцами и британцами, которые на данный момент контролируют военный аэропорт, а непосредственно с талибами или теми странами, которых талибы определят как посредников для этого процесса".

Кулеба заявил, что сейчас у Украины отношений с талибами нет и быть не может, потому что в большинстве стран мира признана эта организация террористической.

"Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но, безусловно, ради жизни и безопасности граждан, например, если стоит блок-пост талибов перед аэропортом, а нам надо машину с гражданами Украины завезти на территорию аэропорта, то, безусловно, есть рабочие каналы, по которым мы с талибами эти вопросы решаем.  Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании", - пояснил он.

Также Кулеба напомнил, что около 90 граждан Украины ожидают эвакуации из Афганистана.

Теги: #эвакуация #афганистан #украина #мид
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