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22:02 27.08.2021

Вашингтон не предусматривает дипприсутствия в Афганистане после 31 августа

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Вашингтон не предусматривает дипприсутствия в Афганистане после 31 августа

США не планируют сохранять дипломатическое присутствие в Афганистане после 31 августа, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы не прогнозируем этого. Мы не предусматриваем дипломатического присутствия в Афганистане", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, будет ли у США дипломатическое присутствие в Афганистане с 1 сентября.

Псаки указала, что США ясно продемонстрировали позицию, "выводя (дипломатический) персонал к 31 августа".

"Я не думаю, что мы сделали какие-либо другие выводы", - добавила представитель Белого дома.

Ранее в пятницу издание The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что движение "Талибан" обратилось к Вашингтону с просьбой сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане и после окончания вывода американского военного контингента 31 августа.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Как сообщалось, Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

Теги: #сша #афганистан #планы #дипмиссия
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