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21:59 27.08.2021

Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

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Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

В четверг в Вашингтоне проходила активная подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского и его встречи с американским коллегой Джозефом Байденом, сообщл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" вечером в пятницу.

Министр указал, что визит Зеленского в США согласован на 99%.

"Есть пару тем, которые президенты обсудят уже непосредственно, но в принципе все другое согласовано, потому я оптимистично настроен", - добавил он.

 

Теги: #сша #украина #президенты #мид
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