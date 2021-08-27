Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

В четверг в Вашингтоне проходила активная подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского и его встречи с американским коллегой Джозефом Байденом, сообщл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" вечером в пятницу.

Министр указал, что визит Зеленского в США согласован на 99%.

"Есть пару тем, которые президенты обсудят уже непосредственно, но в принципе все другое согласовано, потому я оптимистично настроен", - добавил он.