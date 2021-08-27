Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной после смены немецкого правительства.

"Мы со всеми поддерживаем контакты. Я абсолютно убежден, что независимо от конфигурации будущего правительства позиция Германии в отношении Украины и украино-российского конфликта останется неизменной", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина24" в пятницу вечером.

Он отметил, что лично контактировал с кандидатом на должность канцлера ФРГ от "Зеленых" и с кандидатами на должность канцлера от социал-демократов.

"С кандидатом от христианских демократов партии Меркель господином (Армином – ИФ) Лашетом неоднократно контактировал президент Украины. он также встречался с представителями партии "Зеленых". Мы разложили яйца во все три основные корзины", - подчеркнул министр.