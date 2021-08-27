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21:53 27.08.2021

Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

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Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной после смены немецкого правительства.

"Мы со всеми поддерживаем контакты. Я абсолютно убежден, что независимо от конфигурации будущего правительства позиция Германии в отношении Украины и украино-российского конфликта останется неизменной", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина24" в пятницу вечером.

Он отметил, что лично контактировал с кандидатом на должность канцлера ФРГ от "Зеленых" и с кандидатами на должность канцлера от социал-демократов.

"С кандидатом от христианских демократов партии Меркель господином (Армином – ИФ) Лашетом неоднократно контактировал президент Украины. он также встречался с представителями партии "Зеленых". Мы разложили яйца во все три основные  корзины", - подчеркнул министр.

Теги: #правительство #украина #германия #мид
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