28 августа: Какой сегодня праздник

28 августа православный мир празднует Успение Пресвятой Богородицы, один из двенадцати величайших христианских праздников.

Существует поверье, что за три дня до смерти Богородица получила известие от архангела Гавриила о скором переходе к небесной жизни. Он явился ей и в подтверждение правдивости своих слов подарил пальмовую ветвь.

На Успение верующие идут в церковь и освящают семена и колоски пшеницы нового урожая. Также ставят свечи и молятся за здоровье родных.

Традиции этого дня: Успенский пост закончился, поэтому верующие традиционно накрывают пышный стол с разнообразными блюдами. Обязательным было присутствие хлеба из муки нового урожая.

В этот день хозяйки солили на зиму капусту, помидоры, огурцы и другие овощи.

В праздник Успения Святой Богородицы крестьяне начинали собирать лесные и грецкие орехи.

В праздник Успения Богородицы запрещено ссориться, особенно с близкими людьми и друзьями; нельзя брать в руки острые предметы. Даже хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом; нельзя заниматься домашней работой - убирать, стирать и особенно шить; не стоит разводить огонь, чтобы не привлечь к себе беду; нельзя отказывать другим в помощи, стоит постараться выполнить просьбу.

Раньше люди верили, что на праздник Успения нельзя ходить босиком по траве, покрытой росой. Они верили, что роса - это слезы Пресвятой Богородицы, и если пройтись по ней, то можно навлечь болезнь и несчастье.

Также считается, что в праздник 28 августа нельзя надевать старую или неудобную обувь, потому что в дальнейшем человека ожидают трудности и проблемы.

Приметы:

Какая погода на Успение - такая и осень; хорошая погода - бабье лето будет прохладным и дождливым; радуга на небе - к теплой осени; утром туман - к богатому урожаю грибов.

Именины: Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария

Ежегодно в последнюю субботу августа отмечают "День авиации Украины" - национальный праздник работников авиации.

16 августа 1993 года в Киеве президент Украины Леонид Кравчук, "в поддержку инициативы работников авиационной промышленности и транспорта Украины", подписал указ № 305/93 "Про День авиации", который предписывал отмечать этот праздник в последнюю субботу августа месяца.

10 февраля 1996 года президент Украины Леонид Кучма указом № 119/96 внёс дополнения в закон, постановив чествовать в этот день и военных авиаторов.

В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко учредил для военных авиаторов собственный праздник — День Воздушных сил Вооружённых сил Украины, постановив праздновать его в первое воскресенье августа, тем самым вновь разделив дни празднований для гражданских и военных авиаторов.

Выступление Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года, вошедшее в историю под названием "У меня есть мечта" и названное по цитате из выступления, подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить пусть и неофициальный, но праздник, посвящённый мечте. Сегодня он отмечается 28 августа и называется "День мечты" или "Всемирный день мечты".

Мартин Лютер Кинг был общественным деятелем и борцом за свободу и равенство граждан перед законом вне зависимости от расовой, национальной, религиозной или какой-либо иной принадлежности. Живший мечтой о равенстве людей, Кинг посвятил ей всю жизнь, став одним из ярчайших символов борьбы с расовой дискриминацией.

В последние выходные августа в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей (International Bat Night). Дата выбрана не случайно: именно в конце лета рукокрылые мигрируют на зимовку, чтобы не только погрузиться в спячку, но и произвести на свет потомство.

Главная цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами. Что касается летучих мышей, обитающих в Украине и Европе, их бояться не стоит. Все они – насекомоядные животные. Более того, летучие мыши даже полезны, поскольку уничтожают многих вредных насекомых, которые также активны в темное время суток, а днем ускользают от внимания птиц.

Также сегодня празднуют международный день публичного чтения комиксов; день дальнобойщика; день надутых губ; день запрокидывания головы; день красного вина в США; день дедушек и бабушек в Мексике; день вишневых слоек в США; день "Могучих рейнджеров" в США; день авиации в Польше; день галстука-бабочки в США; день крекеров над клавиатурой в США; день радиорекламы в США; день провозглашения королевства Черногории; день железнодорожника в Литве