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21:06 27.08.2021

В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

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В Вашингтоне заявляют о возможности еще одного теракта в Кабуле

В американской администрации не исключают, что в ближайшие дни в Кабуле может быть совершен еще один теракт, передает в пятницу Национальное общественное радио США.

По словам представителя Белого дома, "президент и вице-президент США поставлены в известность о возможности еще одного теракта в Кабуле, а также о том, что последующие несколько дней будут самыми опасными для миссии (по эвакуации людей)".

При этом он отметил, что "в кабульском аэропорте приняты максимальные меры защиты".

Два взрыва прогремели в четверг близ кабульского аэропорта. По данным СМИ, жертвами терактов стали не менее 170 человек. Еще около 200 человек получили ранения и травмы.

Теги: #теракт #афганистан #кабул
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