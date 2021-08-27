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20:36 27.08.2021

США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает - Байден

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США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает - Байден

Вашингтон в решении иранской ядерной проблемы отдает приоритет дипломатическим методам, но в случае, если они не принесут результата, готов пойти и на другие меры, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Мы ставим дипломатию на первое место и смотрим, куда она нас приведет. Но если дипломатия не сработает, мы готовы прибегнуть к другим вариантам", - заявил Байден в ходе беседы с израильским премьером Нафтали Беннетом в Овальном кабинете.

Он подчеркнул, что США привержены тому, чтобы Иран "никогда не получил ядерное оружие".

Ранее стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада обогатительных центрифуг, а не один, как раньше.

Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.

США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США тоже участвовали в консультациях опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить в Вене переговоры о возрождении СВПД после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

 

Теги: #сша #меры #иран #атом
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