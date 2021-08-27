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20:30 27.08.2021

В Украине начнут выдавать свидетельства об окончании начальной школы – Минобразования

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В Украине начнут выдавать свидетельства об окончании начальной школы – Минобразования

В украинских школах начнут выдавать электронные свидетельства об окончании начального образования. Соответствующий приказ Министерство образования и науки Украины вступит в силу с 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства.

"Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон "О среднем образовании", - отмечается в сообщении.

Процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет проходить в электронной форме. Оригинал электронного свидетельства будет создаваться по образцу, утвержденному Министерством образования, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.

По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью, в течение 5 дней после их обращения. Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не требуется: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Также предусмотрено изготовление бумажной копии электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля, если ученик имеет нарушения зрения.

Деятельность по заказу свидетельств будет организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования - например, отдел образования поселкового совета. В то же время за обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в Реестр документов об образовании ЕГЭБО, а также защиту информации в ЕГЭБО будет отвечать государственное предприятие "ИнфоРесурс".

Теги: #свидетельства #школы
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