Зеленский встретился с Санду в Кишиневе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президенты обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности реализацию инфраструктурных проектов.

"Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования", - подчеркнул Зеленский.

Стороны положительно оценили работу, проведенную в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Зеленский также поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.

"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировала наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - отметил он.

Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

"Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов наших дружеских отношений", - подчеркнул Зеленский.