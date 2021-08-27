События

19:12 27.08.2021

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage открылся в "Софии Киевской"

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Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage открылся в "Софии Киевской"

Традиционный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage открылся в национальном заповеднике "София Киевская" в столице Украины.

"Это уже четвёртый фестиваль... Это ярко. Это празднично. Ты к нему готовишься весь год. И этот фейерверк праздника невозможен без каждодневной работы", - рассказала соучредитель фестиваля Ирина Буданская агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По её словам, изюминкой нынешнего фестиваля и его визитной карточкой является выставка "Катарсис", которая объединила своей идеей действия на других площадках Bouquet.

"Здесь мы объединили работы Пинзеля (деревянные барокковые скульптуры Йогана-Георга Пинзеля - ИФ), его ученика (Франциска Олендзкого - ИФ) и современного украинского художника Александра Животкова... Практически каждое событие на других площадках пронизано этой темой. И сегодня первый музыкальный концерт фестиваля также посвящён этой выставке", - рассказала Буданская

Она обратила внимание на спецпроект Аллы Загайкевич – "Місто" - о футуристичном Киеве сто лет назад.

Как сообщили на пресс-конференции организаторы, все события фестиваля связаны с темой времени, о чем говорит и его название "Мы. Между прошлым и будущим".

В программе фестиваля 63 мероприятия, 35 часов музыки,10 художественных спецпроектов, созданных исключительно для Bouquet, балет, фешен-перформанс.

Фестиваль высокого искусства продлится до 2 сентября.

Теги: #bouquet_kyiv_stage #фестиваль #искусство
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