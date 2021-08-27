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19:06 27.08.2021

Отсутствие реакции офиса Зеленского на нападение на Порошенко подтверждает версию о политическом заказе – адвокат

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Отсутствие реакции офиса Зеленского на нападение на Порошенко подтверждает версию о политическом заказе – адвокат

Адвокаты пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко убеждены, что исполнителя нападения на их подзащитного прячут, что указывает на политический заказ, сообщается на сайте политсилы в пятницу.

Адвокат Игорь Головань отметил, что напавший на Порошенко не явился в Печерское управление полиции, куда, как сообщили им дознаватели сектора дознания полиции, он должен быть прийти в пятницу для извещении о подозрении. "Представители дознания… перестали отвечать на звонки и на сообщения. Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя", - считает он.

По мнению защитника, нападающий сейчас на свободе, "его скорее всего где-то удерживают и обрабатывают, опасаясь, чтобы он не выдал своих заказчиков".

Адвокат Илья Новиков высказал уверенность, что нападение произошло из-за политической деятельности Порошенко. "Полиция фактически спускает дело на тормозах... Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - отметил он.

Защитник высказал убеждение, что нападавшего прикрывают "на таком уровне, который позволяет координировать действия полиции, прокуратуры, и не будем забегать вперед, но по прежнему опыту, возможно, и судов".

"Уже были комментарии и от иностранных партнеров и от большинства украинских политических сил. Офис президента хранит молчание… Это признак того, что происходит", - резюмировал Новиков.

Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя – им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: #нападение #порошенко #евросолидарность
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