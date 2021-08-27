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18:24 27.08.2021

Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло 12 человек – МЧС

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На месте взрывов в Жамбылской области (на юге Казахстана) найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий ЧП, сообщила пресс-служба МЧС.

"По уточненным данным, (...) найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается. Число погибших при взрыве достигло двенадцати человек", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

26 августа вечером в Жамбылской области на складе боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны возник пожар, в результате которого произошло более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров. По данным МЧС, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

При ликвидации последствий взрывов и пожара на складе боеприпасов погибли спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

По данным медиков, в результате произошедшего пострадали 93 человека.

Теги: #взрыв #жертвы #казахстан
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