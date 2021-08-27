Несколько улиц в центре Киева перекроют в субботу в связи с забегом в память о погибших защитниках Украины

Движение транспорта будет ограничено в первой половине дня 28 августа по маршруту IV всеукраинского патриотического забега по легкой атлетике в память о погибших воинах "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик", - говорится в сообщении.

Инициатором проведения забега выступила ОО "Славные эпохи Украина". По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны. Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за любого из украинских воинов, погибших при защите страны. Участие в мероприятии - бесплатное. В этом году забег будет проходить не только в Киеве, но и других городах Украины.

Забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" начал в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего героя российско-украинской войны. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве и собрал более 300 участников. Забег проводится при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.