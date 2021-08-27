События

16:44 27.08.2021

Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

1 мин читать
Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

Число людей, скончавшихся в результате терактов близ кабульского аэропорта, достигло 170 человек, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

Согласно неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.

Теги: #теракт #афганистан #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 27.08.2021
Стрельба произошла близ аэропорта Кабула - СМИ

Стрельба произошла близ аэропорта Кабула - СМИ

14:32 27.08.2021
Британский парламент проведет расследование по действиям в Афганистане за последние 20 лет

Британский парламент проведет расследование по действиям в Афганистане за последние 20 лет

12:24 27.08.2021
Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

11:50 27.08.2021
Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

10:57 27.08.2021
Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

10:17 27.08.2021
Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

09:42 27.08.2021
Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

08:23 27.08.2021
Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

08:03 27.08.2021
Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

07:25 27.08.2021
Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб украинский военный – ОТГ "Восток"

В Киеве "заминировали" Печерский райсуд, эвакуированы 120 человек - полиция

Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

Стрельба произошла близ аэропорта Кабула - СМИ

Стерненко подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе погиб украинский военный – ОТГ "Восток"

В Киеве "заминировали" Печерский райсуд, эвакуированы 120 человек - полиция

Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

В Офисе генпрокурора надеются, что Иловайская трагедия станет предметом расследования МУС

Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы: независимость наших стран - результат усилий многих поколений

Стерненко подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда

СБУ разоблачила интернет-агентуру спецслужб РФ, занимавшуюся дискредитацией Крымской платформы

Власти решили добиться возвращения в страну уехавших работать за границу граждан Молдовы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА