Число жертв терактов у аэропорта Кабула возросло до 170 - СМИ

Число людей, скончавшихся в результате терактов близ кабульского аэропорта, достигло 170 человек, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя афганских властей.

Согласно неподтвержденным данным, среди погибших 32 мужчины, три женщины, трое детей, личности еще 132 человек пока не определены.

Еще около 200 человек получили ранения.

Накануне близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.