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16:05 27.08.2021

На Донбассе погиб украинский военный – ОТГ "Восток"

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На Донбассе погиб украинский военный – ОТГ "Восток"

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников в пятницу получил несовместимое с жизнью ранение боец Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook в пятницу.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

 

Теги: #всу #потери #оос #донбасс
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