Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Область низкого давления из Скандинавии с прохладой и дождями продолжает хозяйничать на западе страны в последние выходные августа. На юго-восточной части Украины – жара и небольшая облачность, на остальной части – умеренная температура воздуха, локальные дожди. Лето остается позади, последние выходные августа - с явными приметами осени. Первый признак осени - холодные ночи. Еще один признак - утренние туманы, автомобилистам следует соблюдать осторожность.

По прогнозу Sinoptik.ua в ночь на 28 августа в Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой областях могут пройти очень сильные дожди с количеством осадков 15-40 мм за 12 часов или менее.

Западная часть Украины находится в зоне низкого давления. А это означает, что в выходные и в начале недели будут высокая облачность и дожди. Утром ожидаются слабые туманы. В субботу и понедельник дневная температура в регионе до +21 °С, в воскресенье +15...+16 °С.

В Тернополе на День города 28 августа будет облачная погода с небольшими порциями солнца. Воздух днем прогреется до +19 °С. Осадки вряд ли будут в этот день. В воскресенье термометр покажет максимально +17 °С, будет облачно, временами дожди. В понедельник станет больше солнца и тепла, до +20 °С днем.

Юго-восточные области Украины пока балует лето. В выходные и в начале недели почти во всем регионе, кроме Одесской области, преимущественно ясно, дневная температура воздуха +29…+33 °С. Температура ночью станет выше, до +21 °С. Дожди отступили, и в выходные осадки не предвидятся.

В Одесской области температура воздуха в субботу до +26 °С, облачно, слабый ветер переменных направлений. В воскресенье и понедельник днем ясно, +27 °С, усиление восточного ветра до 6 м/сек. Ночи снова стали теплыми, до +21 °С, но это потепление ненадолго.

В центре страны атмосферные процессы не отличаются однородностью. В Винницкой области холодный воздух с запада даст температуру в +20…+21 °С и дожди с грозами. В Полтавской, Днепропетровской , Кировоградской областях жарко, до +31 °С, будет дуть восточный ветер до 6 м/сек. В Черкасской области +26….+27 °С, преимущественно ясно.

На севере Украины в субботу облачно с прояснениями, дожди, днем воздух прогреется до +21…+22 °С, только в Сумской области будет теплее, до +25 °С. В воскресенье и понедельник местами пройдут осадки, станет значительно теплее, +27…+29 °С. В Житомирской области дожди, температура останется невысокой, +19…+21 °С.

В Киеве зонтик пока нужно носить с собой. В выходные и в начале недели очень вероятны грозы с дождями. В субботу днем +23 °С, в воскресенье и понедельник станет теплее днем, до +27 °С, и ночью, до +19 °С. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление в эти дни будет пониженным.

28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день — один из важнейших в православии и христианстве в целом.

Приметы в этот день: Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много. Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.