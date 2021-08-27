В Офисе генпрокурора надеются, что Иловайская трагедия станет предметом расследования МУС

В Офисе генерального прокурора надеются, что Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование фактов военной агрессии РФ против Украины, в том числе, трагедии под Иловайском в 2014 году.

На брифинге в пятницу в Киеве начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь подчеркнул, что в ходе расследования по факту Иловайской трагедии украинское следствие учитывает "правовую среду", которая была в 2014 году – режим проведения АТО. Он уточнил, что в формате АТО такой способ применения Вооруженных сил как оборонные действия и выход из окружения не предусмотрены.

"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.

Говоря о направлении расследования, которое касается массового убийства украинских военнослужащих, начальник департамента уточнил, что в настоящее время в этом преступлении подозреваются четверо генералов Вооруженных сил РФ.

"Это первый заместитель начальника Генштаба генерал Богдановский, заместитель начальника Генштаба – начальник Главного управления генерал Картаполов, начальник Главного штаба – первый заместитель командующего сухопутными войсками РФ генерал Истраков и начальник Центрального командного пункта Генштаба РФ генерал Мизинцев. Совокупностью собранных доказательств установлено. Что именно эти лица причастны к организации вторжения вооруженных сил РФ в августе 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей, организации дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - уточнил Рудь.

Он добавил, что все эти генералы объявлен в розыск.

Начальник департамента Офиса генпрокурора обратил внимание на то, что материалы о военных преступлениях РФ под Иловайском содержатся в информационных сообщениях, направленных Украиной в МУС среди прочих доказательств вооруженной агрессии России. Он напомнил, что в декабре прошлого года прокурор МУС уведомил о завершении предварительного изучения ситуации по Украине, и в отчете МУС указано, что в ходе непосредственного конфликта на территории Украины установлены многочисленные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

"Следующий шаг, который мы ожидаем от Офиса прокурора Международного уголовного суда – это обращение непосредственно в МУС для получения разрешения на начало полноценного расследования", - сказал начальник департамента Офиса генпрокурора.

Он подчеркнул: "Учитывая масштабность преступления – убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска в августе 2014 года - а также субъектов, которые непосредственно организовали совершение этих преступлений, мы надеемся, что как эти преступления, так и указанные генералы станут предметом расследования МУС, а высокопоставленные лица в дальнейшем предстанут перед судом", - подчеркнул он.

Отмечая преимущества МУС перед национальным расследованием, Рудь обратил внимание на то, что Интерпол не объявляет в розыск за преступления, совершенные в условиях военного конфликта. "Соответственно, мы не можем обеспечить задержание их (подозреваемых – ИФ) на территории других государств. Однако МУС в случае начала расследования… имеет право выдать ордеры, которые действительны на территории всех стран-участниц Римского статута", - сказал Рудь.

Таким образом, по его словам, хоть РФ и не является государством-участником Римского статута, подозреваемые могут выехать на территорию государства, которое является таковым и "тогда может быть обеспечено их реальное привлечение к уголовной ответственности".

"Еще одно преимущество сотрудничества с МУС в том, что действующий Уголовный процессуальный кодекс является чрезмерно форматизированным. И использование звукозаписи телефонных разговоров российских военнослужащих, полученной не в рамках негласных розыскных действий… является невозможным в рамках украинского законодательства. А стандарты доказывания МУС позволяют использовать такие доказательства", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

В августе 2021 года Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии.