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14:32 27.08.2021

Британский парламент проведет расследование по действиям в Афганистане за последние 20 лет

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Британский парламент проведет расследование по действиям в Афганистане за последние 20 лет

Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин решил начать расследование по теме участия британских военных в афганском конфликте, сообщает Sky News.

Речь пойдет как в целом об операциях в Афганистане за последние 20 лет, так и о том, как была организована проводимая в августе срочная эвакуация британских подданных из Кабула. Членов комитета также интересует, почему британская армия при выводе воинского контингента из Афганистана была вынуждена действовать не по собственному плану, а по графику, разработанному армейским командованием США.

Еще одна тема, которая интересует участников расследования - это то, почему Лондон, судя по всему, не смог предугадать, насколько быстро движение "Талибан" захватит власть в Афганистане во время вывода оттуда иностранных сил.

Теги: #великобритания #афганистан
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