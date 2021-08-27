СБУ разоблачила интернет-агентуру спецслужб РФ, занимавшуюся дискредитацией Крымской платформы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Херсоне разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов. Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения", - сказано в сообщении.

Злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав вражеского организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Кроме того, по материалам СБУ осуждены два вражеских интернет-агента, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. Через соцсети они призвали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов Украины к РФ.

В ходе обысков по месту пребывания злоумышленников обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Решением судов злоумышленники признаны виновными по ст.110 Уголовного кодекса Украины.