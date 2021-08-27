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13:03 27.08.2021

Власти решили добиться возвращения в страну уехавших работать за границу граждан Молдовы

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Власти решили добиться возвращения в страну уехавших работать за границу граждан Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду в день 30-летия независимости республики объявила о начале нового проекта, целью которого объявлено возвращение на родину молдаван, уехавших на заработки за границу.

"Нам не хватало опыта надлежащего управления, и больше всего нам не хватало единства, а отсутствие общего видения и единства привело к появлению правительств, которые заботились только о своем собственном кармане. Пораженные бедностью, молдаване начали уезжать, страна почти опустела. Это горькая цена, которую мы платим за свои ошибки. Поэтому главная цель, которую мы ставим сегодня, - сделать так, чтобы люди сделали выбор в пользу проживания в республике Молдова", - сказала Санду в пятницу на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

"Молдаване отвергли диктатуру. Мы отстояли наши ценности, не позволили украсть свободу и демократию. Мы осознали цену нашего голоса, вернули страну на демократический путь развития. Место Молдовы - в семье европейских народов. Наш путь - это путь европейской интеграции, который предполагает безопасность и процветание. Республика Молдова - наш общий дом, независимо от того, на каком языке разговариваем, живем на севере или на юге, на правом берегу или на левом", - заявила Санду.

Отметив, что в начале независимости Молдова пережила вооруженный конфликт, который разделил страну, Санду указала: "Мы должны реинтегрировать Молдову, сделать так, чтобы на этой земле никогда больше не проливалась кровь".

После ее речи на площади состоялся военный парад. Доступ зрителей на трибуны ограничен из-за коронавируса.

На торжествах присутствует президент Польши Анджей Дуда. Президенты Румынии и Украины - Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский - опоздали, так как их самолеты утром не смогли приземлиться в аэропорту Кишинева из-за тумана.

Теги: #молдова #санду
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