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12:55 27.08.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

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В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

В ближайшие сутки неустойчивую погоду Правобережья Украины будет определять атмосферный фронт; на остальной территории страны будет преобладать поле повышенного давления.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 28 августа, в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областях умеренный дождь (в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительный дождь), днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь; местами гроза; на остальной территории - без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей - до 18°, днем в западных и северных областях - 20-25°, на остальной территории - 26-31°.

В Киеве в субботу ночью дождь, днем без осадков; температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 28 августа самая высокая температура днем (+35,1°) в 1943 году, самая низкая ночью (+6,0°) в 1970 году.

В воскресенье, 29 августа, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренные, местами значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков, лишь днем в Киевской и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°; в северных областях ночью 11-16°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 17-22°, днем 28-33°.

В Карпатах значительный дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

Утром 27 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-25°, в Днепре вблизи Киева - 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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