Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с четверга госпитализирован в Милане, сообщает в пятницу газета "Коррьере делла сера".

В больнице Сан-Раффаэле он проходит медобследование, цель которого - определить, в какой степени он восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом COVID-19.

Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", подчеркнули, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

В мае этого года 84-летний Берлускони проходил лечение в Сан-Раффаэле от осложнений, которые у него возникли из-за коронавируса.

В последние месяцы Берлускони неоднократно оказывался в госпитале, в частности, из-за проблем с сердцем.