Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

Эвакуационные полеты из Афганистана продолжились после двух взрывов, прогремевших в аэропорту Кабула в четверг, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Жители столицы Афганистана рассказали, что видели, как в пятницу утром несколько самолетов вылетало из аэропорта Кабула. Вокруг аэропорта все еще находится большое число людей, пытающихся покинуть страну. Примерно в 500 метрах от аэропорта несколько десятков вооруженных боевиков группировки "Талибан" сдерживают людей и не дают им приблизиться к зданию.

После двух взрывов, прогремевших в районе аэропорта в четверг, количество мирных жителей, пытающихся попасть на эвакуационные рейсы, увеличилось. Жители страны говорят, что боятся новых атак, а потому чувствуют необходимость покинуть страну. Вокруг аэропорта люди стоят в сточных водах и пытаются передать через колючую проволоку военным армии США документы и маленьких детей.

Для многих жителей Афганистана эвакуация является последней надеждой, отмечает агентство. Несколько западных стран уже объявили о завершении эвакуации, частично, чтобы дать время завершить эвакуационные рейсы США, прежде чем они смогут вывести из страны своих военных. Армия США должна будет закончить вывод войск не позднее 31 августа.

Теперь тысячи афганских жителей, особенно те, кто работал с США и другими западными странами на протяжение последних 20 лет, скрываются от "Талибана" внутри страны. Несмотря на то, что группировка объявила о полной амнистии для всех, многие все равно боятся репрессий и мести боевиков, захвативших страну, отмечает AP.

В "Талибане" утверждают, что группировка стала более сдержанной по сравнению с 1996-2001 годами, когда они были у власти в Афганистане в прошлый раз. Тем не менее, ранее Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет сообщала, что ее ведомство получило достоверные отчеты о нарушениях прав человека в стране, таких как казни мирных жителей, вербовка детей и ограничение прав женщин. Также некоторые афганцы рассказали, что талибы разыскивают людей, которые сотрудничали с западными странами.

В результате двух взрывов, прогремевших в аэропорту Кабула в четверг, погибли несколько десятков человек, в том числе 13 военных армии США. Президент США Джо Байден сообщил, что это не сможет помешать эвакуации мирных граждан:

"Мы спасем американцев, мы вытащим оттуда наших афганских союзников, и наша миссия будет продолжаться", - заявил Байден в четверг.

Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".