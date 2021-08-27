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11:50 27.08.2021

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

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Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

Движение "Талибан" предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по данному вопросу", - приводит агентство его слова.

Эрдоган добавил, что Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

Президент Турции заявил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжается и завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил серию терактов в Кабуле, произошедших накануне и унесших жизни около 100 человек, назвал произошедшее трагедией.

"Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле", - заявил турецкий лидер.

Накануне агентство "Анадолу" со ссылкой на Ибрагима Калына - пресс-секретаря Эрдогана - сообщило, что Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана

"В случае достижения договоренности по данной теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу", - цитировало агентство Калына.

Он отметил, что это "пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем".

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - сказал Калын.

"Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил "Талибана" или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом. Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно. Эти детали подлежат обсуждению. При наличии договоренности будет проведена работа в этом направлении", - сказал Калын.

Теги: #афганистан #турция #эрдоган #аэропорт
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