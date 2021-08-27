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11:45 27.08.2021

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

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СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

Служба безопасности Украины разоблачила схему закупки некачественных запчастей для АО "Укрзализныця", которые продавались под видом "инновационной" продукции по завышенным ценам и производились на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Среди организаторов сделки - гражданин РФ. По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для получения "прибыли", злоумышленники искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Они делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

"Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве", - подчеркивают в спецслужбе.

Там отмечают, что сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

"Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней", - резюмируют в СБУ.

Теги: #сбу #укрзализныця #хищение
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