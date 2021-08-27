События

11:27 27.08.2021

Львовские пограничники задержали мигрантов из Индии и Шри-Ланки, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС

1 мин читать
Львовские пограничники задержали мигрантов из Индии и Шри-Ланки, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС

Украинские пограничники отряда "Смильница" (Львовская обл.) задержали на польско-украинской границе 4 мигрантов из Индии и Шри-Ланки, которые пытались незаконно попасть в страны Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу, информацию о появлении на пограничных территориях иностранцев предоставили работники оперативного подразделения пограничного отряда и Службы безопасности Украины.

"Двух граждан Шри-Ланки и водителя такси "Dacia", который осуществлял их перевозку, пограничный наряд остановил на окраине одного из населенных пунктов Самборского района. Впоследствии пограничники задержали еще двух граждан Индии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всех четырех задержанных нелегальных мигрантов в возрасте 25-32 лет доставили в пограничное подразделение для составления протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"Решение будет принимать суд. Трое из задержанных имели виды на жительство в Украине", - подчеркивают пограничники.

Они добавляют, что в отношении водителя, действия которого указывают на возможные признаки уголовного преступления по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", проводятся следственные действия.

Теги: #госпогранслужба #мигранты #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 22.08.2021
Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта"

14:45 20.08.2021
В Чернигове пресекли сбыт фальсифицированного алкоголя: изъято 22 тыс. литров спирта

В Чернигове пресекли сбыт фальсифицированного алкоголя: изъято 22 тыс. литров спирта

22:12 19.08.2021
Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

Польша обвинила Минск в создании гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС

09:50 18.08.2021
Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

20:33 12.08.2021
Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

10:04 12.08.2021
Украина и США подтвердили сотрудничество в противодействии транснациональным наркотрафикам - Госпогранслужба

Украина и США подтвердили сотрудничество в противодействии транснациональным наркотрафикам - Госпогранслужба

11:13 10.08.2021
Латвийские пограничники "перенаправили" группы нелегалов обратно в Беларусь

Латвийские пограничники "перенаправили" группы нелегалов обратно в Беларусь

12:24 09.08.2021
Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

18:37 08.08.2021
Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

04:36 05.08.2021
Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

Жителя Львовской области разоблачили в хранении детской порнографии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

ПОСЛЕДНЕЕ

Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

Украина может выйти из "зеленой" зоны уже в первую неделю сентября – KSE

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА