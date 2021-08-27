Львовские пограничники задержали мигрантов из Индии и Шри-Ланки, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС

Украинские пограничники отряда "Смильница" (Львовская обл.) задержали на польско-украинской границе 4 мигрантов из Индии и Шри-Ланки, которые пытались незаконно попасть в страны Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу, информацию о появлении на пограничных территориях иностранцев предоставили работники оперативного подразделения пограничного отряда и Службы безопасности Украины.

"Двух граждан Шри-Ланки и водителя такси "Dacia", который осуществлял их перевозку, пограничный наряд остановил на окраине одного из населенных пунктов Самборского района. Впоследствии пограничники задержали еще двух граждан Индии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всех четырех задержанных нелегальных мигрантов в возрасте 25-32 лет доставили в пограничное подразделение для составления протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

"Решение будет принимать суд. Трое из задержанных имели виды на жительство в Украине", - подчеркивают пограничники.

Они добавляют, что в отношении водителя, действия которого указывают на возможные признаки уголовного преступления по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", проводятся следственные действия.