Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

Киев. 27 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - С начала оккупации Крыма Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив курортное место "в милитаристическую крепость", кроме того Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

"Восьмой год Украина сдерживает российскую агрессию. Мы фиксируем стягивание российских войск и оружия к нашим границам и на оккупированные ею территории востока и Крым. С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украины и нашим натовским союзникам", - сказал Буданов в комментарии Украинскому центру безопасности и сотрудничеству, опубликованном на странице ГУР в Facebook.

Он подчеркнул, что "угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем".

"Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники - наказаны. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", - заявил Буданов.

В ГУР отметили, что с начала оккупации полуострова "Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическое крепость.

"Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском море. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что для возвращения полуострова Украина инициировала "Крымскую платформу".