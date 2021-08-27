Украина может выйти из "зеленой" зоны уже в первую неделю сентября – KSE

Украина может выйти из "зеленого" уровня эпидемической опасности в первую неделю сентября в связи с ростом коэффициента выявления случаев заболеваемости COVID-19, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Коэффициент выявления случаев в Украине приближается к предельному значению в 4%, и если в течение, по крайней мере, трех дней пересечет эту отметку, можно будет говорить о выходе Украины из "зеленого" уровня эпидемической опасности. Соответственно, регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения. "Желтые" и "оранжевые" уровни находятся уже достаточно близко по значению для каждого региона", - сообщается на сайте KSE в четверг.

В KSE отмечают, что в шести регионах, в частности в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях, коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%. Этим регионам следует значительно увеличить уровень тестирования и контроль над изоляцией.

Регионом-антилидером по уровню заболеваемости стала Черновицкая область. Уровень госпитализации там в два-три раза превышает средний уровень по стране, а контроль за ситуацией вдвое хуже среднего показателя в Украине.

В то же время эксперты сообщают, что текущая ситуация в стране остается контролируемой, а недельный рост госпитализаций замедляется. После роста Украина показывает небольшой тренд к спаду, что обусловлено праздничными выходными днями. "На 8% увеличивается количество новых выявленных случаев за неделю, госпитализации незначительно спали на 2% из-за влияния выходных дней. Показательным остается соотношение между количеством госпитализированных и выписок, что влияет на нагрузку на систему здравоохранения и занятость ресурсов. Занятость продолжает увеличиваться - заметен скачок в загруженности реанимационных коек, что также может быть вызвано фактором выходных дней", - отмечается в сообщении.

По словам экспертов, в связи с праздниками также упали темпы вакцинации.