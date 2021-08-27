События

11:18 27.08.2021

Украина может выйти из "зеленой" зоны уже в первую неделю сентября – KSE

2 мин читать
Украина может выйти из "зеленой" зоны уже в первую неделю сентября – KSE

Украина может выйти из "зеленого" уровня эпидемической опасности в первую неделю сентября в связи с ростом коэффициента выявления случаев заболеваемости COVID-19, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Коэффициент выявления случаев в Украине приближается к предельному значению в 4%, и если в течение, по крайней мере, трех дней пересечет эту отметку, можно будет говорить о выходе Украины из "зеленого" уровня эпидемической опасности. Соответственно, регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения. "Желтые" и "оранжевые" уровни находятся уже достаточно близко по значению для каждого региона", - сообщается на сайте KSE в четверг.

В KSE отмечают, что в шести регионах, в частности в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях, коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%. Этим регионам следует значительно увеличить уровень тестирования и контроль над изоляцией.

Регионом-антилидером по уровню заболеваемости стала Черновицкая область. Уровень госпитализации там в два-три раза превышает средний уровень по стране, а контроль за ситуацией вдвое хуже среднего показателя в Украине.

В то же время эксперты сообщают, что текущая ситуация в стране остается контролируемой, а недельный рост госпитализаций замедляется. После роста Украина показывает небольшой тренд к спаду, что обусловлено праздничными выходными днями. "На 8% увеличивается количество новых выявленных случаев за неделю, госпитализации незначительно спали на 2% из-за влияния выходных дней. Показательным остается соотношение между количеством госпитализированных и выписок, что влияет на нагрузку на систему здравоохранения и занятость ресурсов. Занятость продолжает увеличиваться - заметен скачок в загруженности реанимационных коек, что также может быть вызвано фактором выходных дней", - отмечается в сообщении.

По словам экспертов, в связи с праздниками также упали темпы вакцинации.

Теги: #коронавирус #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 27.08.2021
На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

11:52 27.08.2021
Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

11:37 27.08.2021
Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

11:20 27.08.2021
Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

10:41 27.08.2021
Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

10:39 27.08.2021
Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

09:22 27.08.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 214,6 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 214,6 млн - университет Хопкинса

08:35 27.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 173 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 173 тыс. человек – Минздрав

08:16 27.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 253 человека, 66 умерли – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 253 человека, 66 умерли – Минздрав

08:40 26.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

ПОСЛЕДНЕЕ

Эвакуация мирных жителей из Афганистана продолжается после взрывов в Кабуле

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци", произведенных в ОРЛО

Львовские пограничники задержали мигрантов из Индии и Шри-Ланки, пытавшихся незаконно попасть в страны ЕС

Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, также Москва использует полуостров как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии – ГУР Минобороны

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА