Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Власти Испании в пятницу сообщили, что завершили эвакуацию граждан из Афганистана, передают европейские СМИ.

"Военный самолет A400 прибыл в Дубай из Кабула в 7:20 утра. Второй должен приземлиться в 8:20. С этими двумя рейсами испанская эвакуация наших афганских сотрудников и их семей завершается", - сообщило правительство страны в официальном заявлении.

На борту двух самолетов находился 81 гражданин Испании, в том числе работники посольства и военнослужащие. Также на двух рейсах страну покинули четверо португальских военных и 83 афганца, которые работали с Испанией, Португалией и другими партнерами по НАТО.

За неделю эвакуационных операций вооруженные силы Испании вывезли из Афганистана 1 898 человек.

В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал эвакуировать из Кабула столько человек, сколько будет возможно.

Ранее сообщалось, что несколько западных стран уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что страна завершит эвакуационные операции в пятницу вечером.