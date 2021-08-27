Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Очередной жесткий общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса могут ввести в Украине уже в ноябре, считает главный санитарный врач Игорь Кузин.

В своём интервью изданию "ВВС Украина" он сообщил, что введение нового локдауна будет непосредственно зависеть от поведения граждан.

"Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение - дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить (его введения – ИФ). По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин.

Он также рассказал, что в ближайшее время пандемия коронавируса в Украине и мире не закончится.

"Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - резюмировал Кузин.