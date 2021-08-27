Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 с началом нового учебного года будет ухудшаться, возможно, придется прекращать обучение в школах, считает глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) Федор Лапий.

"По отношению к детям, школьникам ситуация, скорее всего, будет стремительно ухудшаться и может быть намного хуже, чем в начале 2021 года. Люди будут болеть, надо будет вводить новые карантинные зоны и прекращать обучение в школах. Общий принцип таков: нужно как можно меньше контактов людей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лапий отметил, что "с началом учебного года ситуация только ухудшится, она не может улучшиться".

"Это было во многом очевидно, потому что летом мы имели определенные сигналы к этому. Например, мы имеем вспышку COVID-19, обусловленную штаммом "дельта" в лагере "Молодая гвардия" под Одессой, мы имеем рост заболеваемости как в сельских регионах, так и в крупных городах. Мы этого не остановим", - сказал он.