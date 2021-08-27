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10:17 27.08.2021

Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

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Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

Заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним вопросы оказания гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию.

"Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана", - сообщил в пятницу представитель талибов Мухаммад Наим.

"Делегация Исламского Эмирата заверила главу ВПП в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь", - отмечается в сообщении.

Теги: #афганистан #талибы #гумпомощь #оон
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