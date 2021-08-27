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09:58 27.08.2021

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

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 Бывший глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру в президенты страны на предстоящих весной 2022 года выборах.

"Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Меньше чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента", - заявил Барнье вечером в четверг в прямом эфире телеканала TF1.

По его словам, наступило "требовательное и серьезное время".

"И мир, который нас окружает, - это опасный мир. Мы это видим в этот самый момент в Кабуле. И это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране", - продолжил Барнье.

Он указал "на множество страданий и несправедливости, множество расколов".

"В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию", - сказал французский политик.

В четверг он также заявил газете Le Figaro, что дела во Франции "идут плохо".

"Требуется чередование (власти), чтобы примириться, собраться вместе и действовать по-настоящему", - сказал политик.

Барнье будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы".

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Интерфакс-Украина
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