Турист из Польши травмировался в горах на Прикарпатье - ГСЧС

Спасатели Прикарпатья оказали помощь туристу и Польши, который травмировался в горах, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"26 августа в 14:00 поступило сообщение о том, что во время движения группы туристов из Польши в составе 6 человек по горному туристическому маршруту между г.Коретивна и г. Петрос Горганский на территории с.Осмолода, Калушского района, один из туристов травмировал ногу и нуждался в помощи спасателей. В 19:30 спасатели прибыли к мужчине, оказали первую домедицинскую помощь и начали сопровождение", - сказано в сообщении.

Так, спасатели обеспечили безопасный сопровождение туриста горной местностью на расстоянии 6 км., после чего еще 13 км на автомобили спасателей в с.Осмолода, откуда он вместе со своей группой направился к временному месту жительства.