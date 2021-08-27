События

09:45 27.08.2021

Латвийская делегация в ходе визита в зону ООС передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза – Минобороны Украины

1 мин читать
Латвийская делегация в ходе визита в зону ООС передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза – Минобороны Украины

Делегация Латвийской Республики во главе с парламентским секретарем Министерства обороны Байбой Блодниеце совершила поездку в район проведения операции Объединенных сил и передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, 26 августа в Северодонецке делегация провели встречу с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем.

"Латвийская делегация передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза, который будет доставлен подразделениями гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил к семьям, которые нуждаются в помощи", – сказано в сообщении.

Также Блодниеце отметила, что Латвийская Республика и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросах защиты территориальной целостности и европейской интеграции.

"Мы поддерживаем политическую и экономическую интеграцию Украины в Евросоюз. Отмечу, мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и оккупацию территорий Донецкой и Луганской областей. Мудрость и сила украинской власти и ее граждан очень прочные, и вы победите", - подчеркнула секретарь Минобороны Латвии.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Латвийская Республика является надежным партнером и другом Украины, оказывающим неоценимую помощь.

Также представители министерств обороны Украины и Латвии ознакомились с инфраструктурой контрольного пункта въезда-выезда "Счастье".

В целом это уже 23 гуманитарный груз, переданный латвийской делегацией.

Теги: #латвия #оос #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 27.08.2021
Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

07:46 27.08.2021
За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

17:22 26.08.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

07:12 26.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

17:24 25.08.2021
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

07:33 25.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

18:25 24.08.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:54 24.08.2021
Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

17:04 23.08.2021
В России запретили деятельность ряда украинских и латвийских религиозных организаций

В России запретили деятельность ряда украинских и латвийских религиозных организаций

12:47 23.08.2021
Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

Президент Латвии предлагает другим странам поддержать "Крымскую платформу" на межпарламентском уровне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС вирішив повторно викликати Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 1 жовтня

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 1 октября

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Киннунен: Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС вирішив повторно викликати Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 1 жовтня

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 1 октября

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

Турист из Польши травмировался в горах на Прикарпатье - ГСЧС

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Посол Корнийчук обратился к хасидской общине о необходимости соблюдения украинского законодательства при паломничестве в Умань

Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА