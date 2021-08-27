Латвийская делегация в ходе визита в зону ООС передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза – Минобороны Украины

Делегация Латвийской Республики во главе с парламентским секретарем Министерства обороны Байбой Блодниеце совершила поездку в район проведения операции Объединенных сил и передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, 26 августа в Северодонецке делегация провели встречу с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем.

"Латвийская делегация передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза, который будет доставлен подразделениями гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил к семьям, которые нуждаются в помощи", – сказано в сообщении.

Также Блодниеце отметила, что Латвийская Республика и в дальнейшем будет поддерживать Украину в вопросах защиты территориальной целостности и европейской интеграции.

"Мы поддерживаем политическую и экономическую интеграцию Украины в Евросоюз. Отмечу, мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и оккупацию территорий Донецкой и Луганской областей. Мудрость и сила украинской власти и ее граждан очень прочные, и вы победите", - подчеркнула секретарь Минобороны Латвии.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Латвийская Республика является надежным партнером и другом Украины, оказывающим неоценимую помощь.

Также представители министерств обороны Украины и Латвии ознакомились с инфраструктурой контрольного пункта въезда-выезда "Счастье".

В целом это уже 23 гуманитарный груз, переданный латвийской делегацией.