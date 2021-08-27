События

09:44 27.08.2021

Посол Корнийчук обратился к хасидской общине о необходимости соблюдения украинского законодательства при паломничестве в Умань

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Посол Корнийчук обратился к хасидской общине о необходимости соблюдения украинского законодательства при паломничестве в Умань

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук направил обращение Бреславскому раввинскому комитету, в котором проинформировал о мерах правительства Украины по подготовке к проведению нынешнего визита паломников на могилу цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Я обращаюсь с просьбой провести разъяснительную работу и донести до хасидской общины информацию о необходимости соблюдения украинского законодательства на благо дружественных отношений между нашими народами и нашими государствами», - говорится в обращении.

Посол Украины выразил обеспокоенность по поводу необоснованных обвинений раввина Яакова Джана в «антисемитизме» со стороны украинских правоохранительных органов и во взяточничестве власти.

«С учётом последних событий со стрельбой в Умани, Евгений Корнийчук ещё раз подчеркнул необходимость соблюдения требований украинского законодательства при пересечении государственной границы и соблюдения общественного порядка во время пребывания на территории Украины», - отмечает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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