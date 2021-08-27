События

09:42 27.08.2021

Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

1 мин читать
Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Не менее 40 человек погибли в результате двух взрывов, которые прогремели в четверг близ аэропорта Кабула, сообщил в эфире телеканала India Today журналист с места события.

"Число жертв достигло 40 человек, и эта цифра может увеличиться", - сообщает India Today со ссылкой на власти афганской столицы.

Ранее в четверг близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.

Теги: #теракт #афганистан #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 27.08.2021
Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Испания завершила эвакуацию граждан из Афганистана

10:17 27.08.2021
Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

Талибы просят ВПП ООН оказать продовольственную помощь Афганистану и гарантируют безопасность

08:23 27.08.2021
Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

08:03 27.08.2021
Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

07:25 27.08.2021
Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

00:53 27.08.2021
Байден: террористы не сорвут эвакуацию из Кабула

Байден: террористы не сорвут эвакуацию из Кабула

00:22 27.08.2021
США предпримут меры против тех, кто стоит за терактами в кабульском аэропорту

США предпримут меры против тех, кто стоит за терактами в кабульском аэропорту

23:10 26.08.2021
Зеленский соболезнует народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле

Зеленский соболезнует народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле

22:47 26.08.2021
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракты у аэропорта Кабула

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракты у аэропорта Кабула

22:20 26.08.2021
В Кабуле погибли 12 военных США, 15 ранены

В Кабуле погибли 12 военных США, 15 ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС вирішив повторно викликати Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 1 жовтня

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 1 октября

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Киннунен: Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной

Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС вирішив повторно викликати Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 1 жовтня

ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 1 октября

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Глава НТГЭИ Лапий: эпидситуация по COVID-19 с началом учебного года будет ухудшаться

Главный переговорщик по Brexit решил участвовать в выборах президента Франции

Турист из Польши травмировался в горах на Прикарпатье - ГСЧС

Военное командование США призвало готовиться к новым терактам в Кабуле

Латвийская делегация в ходе визита в зону ООС передала украинской стороне 8 тонн гуманитарного груза – Минобороны Украины

Посол Корнийчук обратился к хасидской общине о необходимости соблюдения украинского законодательства при паломничестве в Умань

Число заражений COVID-19 в мире превысило 214,6 млн - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА