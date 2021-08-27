Жертвами взрывов близ кабульского аэропорта стали не менее 40 человек - ТВ

Не менее 40 человек погибли в результате двух взрывов, которые прогремели в четверг близ аэропорта Кабула, сообщил в эфире телеканала India Today журналист с места события.

"Число жертв достигло 40 человек, и эта цифра может увеличиться", - сообщает India Today со ссылкой на власти афганской столицы.

Ранее в четверг близ кабульского аэропорта прогремели два взрыва. В Пентагоне подтвердили гибель и ранения нескольких американских военнослужащих. Кроме того, погибли и афганцы.