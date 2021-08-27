Число заражений COVID-19 в мире превысило 214,6 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 214 млн 626 тыс. 986, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 474 тыс. 500 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 38 млн 384 тыс. 553 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 633 тыс. 564.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 603 тыс. 188, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 436 тыс. 861.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 20 млн 676 тыс. 561 заболевший, умерли 577 тыс. 575 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 575,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 956 человек, в Индии - 313, Бразилии - 2 тыс. 695.