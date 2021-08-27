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08:58 27.08.2021

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Киннунен: Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Киннунен: Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной

Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе остается стабильной, но тревожной, считает специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций.

"Я был рад провести первое заседание ТКГ в качестве Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ. Выражаю готовность приложить все свои усилия для поисков решений по мирному урегулированию конфликта и рассчитываю на конструктивное сотрудничество и активное участие сторон", – говорится в заявлении Киннунена, обнародованном в пятницу утром.

Финский дипломат выразил признательность предшественнице послу Хайди Грау. "Искренне благодарю ее за огромный вклад и многочисленные достижения, в том числе, соглашение об усилении режима прекращения огня, достигнутоe в июле 2020 года", – сказал Киннунен.

"Ситуация в области безопасности вдоль линии соприкосновения остается стабильной, но тревожной: в течение августа 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщала в среднем о 180-и нарушениях режима прекращения огня в день. Сегодняшнее обсуждение в Рабочей группе по безопасности касалось способов уменьшения напряженности, однако работа над этим важным вопросом требует продолжения", – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что улучшение ситуации в области безопасности является основой для достижения результатов в других областях, в частности в гуманитарной и экономической сферах.

"Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с марта 2020 года очных встреч ТКГ не проводилось. Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме, однако, необходимо в дальнейшем рассмотреть возможные места их проведения", – считает спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в ТКГ.

Теги: #ткг #заявление #киннунен
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