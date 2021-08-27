На складе в воинской части на юге Казахстана хранилось более 500 тонн тротила, площадь пожара составила почти 700 кв. метров

На складе в воинской части на юге Казахстана хранилось более 500 тонн тротила, площадь пожара составила почти 700 кв. метров, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

"Горением охвачено здание склада по всей площади (697м2). Радиус разлета осколков составил до 2-х км. По предварительным данным на складе хранилось более 500 тонн тротила", - сказал Уали в пятницу журналистам.

По его словам, к месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений ДЧС Жамбылской области по повышенному номеру вызова в составе 34 единиц автотехники и 114 человек личного состава.

"Также из города Алматы к месту происшествия прибыли группировка в составе 6 ед. техники и 22 человека личного состава, 1 ед. техники ЦМК с города Туркестан, сводный отряд ДЧС города Шымкент в количестве 8 ед. техники, 33 человека личного состава и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС", - сказал он.

"При официальном обращении министерства обороны МЧС готов предоставить вертолеты для тушения пожара", - отметил Уали.

По его данным, в дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к тушению на оставшихся очагов возгорание, также к возвращению жителей на постоянное место дислокаций, и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

После взрывов в больницы поступили с ранениями 66 человек, по состоянию на утро пятницы в медучреждениях остаются 28 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии.

При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.