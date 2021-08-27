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08:35 27.08.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 173 тыс. человек – Минздрав

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 173 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 173 435 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"26 августа 2021 против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек полностью иммунизированы – 1 175 27 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 1 051 мобильная бригада, 2 974 пункта прививок, 332 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу – 5 208 198 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 636 045 прививок", - отметили в Минздраве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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