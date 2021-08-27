Конгрессмены требуют привлечь Байдена и Пентагон к ответственности за гибель американских военных в аэропорту Кабула

Американские законодатели раскритиковали и требуют привлечь к ответственности, вплоть до отставки, за гибель американских военных в результате теракта в аэропорту Кабула президента США Джо Байдена и руководство Пентагона.

"Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли (начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США - ИФ) - все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности", - говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

Республиканка Элиз Стефаник написала в Твиттере, что "руки Джо Байдена в крови". По ее словам, теракт в кабульском аэропорту и гибель там американцев стали возможными в результате "некомпетентного и слабого руководства со стороны Байдена", который не может оставаться верховным главнокомандующим.

Сенатор-республиканец Тодд Янг в своем заявлении подчеркнул: "Эти храбрые военнослужащие делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию американцев и невинных афганских союзников. К сожалению, их героические усилия были подорваны президентом Джо Байденом и его администрацией, которые подводили их на каждом шагу".

Он подчеркнул: "Американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего".

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана "до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан".

Некоторые республиканцы, тем не менее, подчеркивали, что в такой момент необходимо сплочение, а не попытки завоевать политические дивиденды.

"Хотя у некоторых может возникнуть соблазн использовать этот момент для того, чтобы набрать политические очки, сейчас не время для этого. Я призываю моих соотечественников-американцев объединиться. Президент Байден также должен выступить, стать таким главнокомандующим, в котором мы нуждаемся, и показать миру, что мы не потерпим подобных злобных атак", - цитируют СМИ заявление сенатора Кевина Крамера.

Демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский Комитет по международным отношениям, заявил, что США не должны доверять заявлениям представителей движения "Талибан", захватившим власть.

"Я понимаю, что среди погибших был американский персонал. Пока мы ждем более подробной информации, ясно одно: мы не можем доверять талибам безопасность американцев", - говорится в распространенном заявлении политика.

Большинство демократов настаивали на продолжении эвакуации как можно большего числа людей к крайней дате - вторнику.

"Я понимаю, что эвакуация продолжается. Я надеюсь, что в течение следующих нескольких дней мы продолжим эвакуацию не только американских граждан, но и афганцев, которые поддерживали нашу миссию, и других афганцев, которые стали мишенью талибов", - сказал председатель сенатского Комитета по вооруженным силам сенатор Джек Рид.

Его коллега из Палаты представителей Адам Смит еще за сутки до теракта заявил: "Что должен сделать Пентагон, так это сбалансировать риск. И риск для наших военнослужащих, а также для гражданских лиц, пытающихся выбраться, возрастает в геометрической прогрессии, если талибы начнут боевые действия".

Большинство законодателей-демократов тем не менее поддержали решение президента о выводе войск.

"Мне ясно, что давно пора было прекратить военное присутствие США в Афганистане, и что мы не можем продолжать подвергать американских военнослужащих опасности из-за войны, в которой невозможно победить. В то же время, похоже, что процесс эвакуации был грубо нарушен", - сказала конгрессмен Сьюзан Уайлд.

Байден признал, что несёт ответственность за события в Афганистане, в том числе и за гибель в результате теракта в Кабуле в четверг 12 американских военных.

"По сути, ответственность за все, что происходит, на мне", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. До сих пор Байден в своих выступлениях о событиях последних недель в Афганистане, избегал говорить о том, что возникающие там проблемы, в том числе, и его вина.

В то же время он подтвердил, что по-прежнему считает, что решение вывести войска является правильным.

Взрывы, произошедшие в четверг у въезда в аэропорт Кабула, унесли жизни 13 военных США, подтвердил Пентагон. Всего, по данным СМИ, число жертв серии взрывов может превысить 100 человек, пострадали более 150.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

О разведданных о подготовке к ИГИЛ к терактам предупреждали накануне представители США, Великобритании и Австралии, которые настоятельно рекомендовали своим согражданам, ожидающим эвакуации, покинуть район кабульского аэропорта.