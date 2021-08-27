Глава Минобороны Казахстана заявил о намерении подать в отставку после взрывов на складах воинской части

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку после трагического инцидента на юге страны, где произошла серия взрывов на воинском складе.

"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сказал Ермекбаев журналистам.

По словам министра, он принял это решение "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Сейчас моя главная задача - устранить последствия этого происшествия", - отметил он.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.