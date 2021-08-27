Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атаками в Кабуле со стороны "Исламского государства".

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - сказал он на брифинге.

По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГИЛ к терактам, и он считает "некоторые атаки были сорваны ими (талибами - ИФ)".

Ответственность за теракты в аэропорту взяло на себя ИГИЛ. Оно заявило, что целями взрыва, который осуществил террорист-смертник, были "переводчики и сотрудники американской армии" - афганцы, которые работали на США.

По поступающей от афганского Минздрава информации, в результате взрывов в районе аэропорта погибли более 100 человек, свыше 1 тыс. получили ранения. Пентагон подтвердил информацию СМИ о гибели 13 и ранении 18 своих военных.

В то же время, представитель талибов сообщил, что в результате терактов были убиты, по меньшей мере, 28 членов бойцов группировки.

"Мы потеряли больше людей, чем американцы, во время взрыва в аэропорту", - сказал он, добавив, что талибы "не несут ответственности за хаотичный план эвакуации, подготовленный иностранными государствами".

Организаторам терактов близ аэропорта Кабула не удастся сорвать планы американских вооруженных сил завершить эвакуацию персонала из столицы Афганистана, заявил, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден.

"Позвольте мне четко сказать: мы можем, и мы должны завершить эту миссию, и мы сделаем это. И террористы не остановят нас. Мы не позволим им прервать нашу миссию, мы продолжим эвакуацию", - сказал он.

Президент добавил, обращаясь к ИГИЛ: "Мы никогда не простим и не забудем. Мы вас выловим и заставим заплатить", - сказал Байден в Белом доме.

Маккензи также обещал ИГИЛ "охоту" за террористами "все 24 часа в сутки".

Он сообщил, что в Афганистане все еще находится около 1 тыс. граждан США.

По сообщениям СМИ, темпы эвакуационных рейсов ускорились в пятницу, владельцам американских паспортов было разрешено въехать на территорию аэропорта.

За последние 12 дней западные страны эвакуировали из Афганистана почти 100 тыс. В то время западные представители признают, что тысячи людей останутся в Афганистане после вывода американских войск.