События

07:59 27.08.2021

Шмыгаль: С 1 сентября НУШ стартует в пилотных 5-х классах 136 школ Украины

1 мин читать
Шмыгаль: С 1 сентября НУШ стартует в пилотных 5-х классах 136 школ Украины

С 1 сентября в пилотных 5-х классах 136 школ Украины стартует Новая украинская школа (НУШ), заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине продолжается реформа Новой украинской школы. С 1 сентября НУШ стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины", – цитирует заявление премьер-министра пресс-служба Кабмина во время вступительной речи на заседании правительства в четверг.

"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобретать компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным компьютером.

"В Украине продолжает реализовываться программа обеспечения педагогов необходимыми техническими средствами для организации образовательного процесса, в том числе и в рамках дистанционной формы обучения", - сказал он.

По словам премьер-министра, в этом году для приобретения ноутбуков учителям государством на места выделена субвенция в размере 1 млрд грн.

Теги: #нуш #старт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 23.08.2021
Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

Кулеба: В ВВС Global News стартовала масштабная промо-кампания Украины

20:57 03.06.2021
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

22:11 04.05.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

07:42 29.04.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

07:31 29.04.2021
Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

Китай запустил на орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции

10:15 25.02.2021
В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

06:02 16.02.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

08:35 04.02.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

18:28 23.12.2020
Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Нацстратегии безопасной образовательной среды в "НУШ" на 2021

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Нацстратегии безопасной образовательной среды в "НУШ" на 2021

20:53 13.12.2020
Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

Из Киева отправился первый поезд в Авдеевку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

Теракт у аэропорта Кабула привел к гибели четырех морских пехотинцев США - СМИ

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

У вернувшейся из Нигерии жительницы Харькова выявлена малярия - лабцентр

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник - ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель военного командования США предупредил, что следует готовиться к новым терактам в Кабуле

В воинской части на юге Казахстана ведут поиск трех военных и нескольких спасателей, пропавших при взрывах боеприпасов

За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 4 областях Украины

Байден: США будут наносить удары действующей в Афганистане и Пакистане ячейке ИГ

Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развития Киевщины и ее креативной трансформации

27 августа: Какой сегодня праздник

Во Львовской области директора фирмы подозревают в присвоении почти 1,5 млн грн бюджетных средств

ГБР задержало руководителя Азово-Сивашского нацпарка, который за деньги предоставлял доступ туристам в заповедную зону

Байден сообщил о 100 тыс. эвакуированных из Кабула, назвал эту операцию невиданной в истории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА