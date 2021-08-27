Шмыгаль: С 1 сентября НУШ стартует в пилотных 5-х классах 136 школ Украины

С 1 сентября в пилотных 5-х классах 136 школ Украины стартует Новая украинская школа (НУШ), заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине продолжается реформа Новой украинской школы. С 1 сентября НУШ стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины", – цитирует заявление премьер-министра пресс-служба Кабмина во время вступительной речи на заседании правительства в четверг.

"Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобретать компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным компьютером.

"В Украине продолжает реализовываться программа обеспечения педагогов необходимыми техническими средствами для организации образовательного процесса, в том числе и в рамках дистанционной формы обучения", - сказал он.

По словам премьер-министра, в этом году для приобретения ноутбуков учителям государством на места выделена субвенция в размере 1 млрд грн.