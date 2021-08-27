В воинской части на юге Казахстана ведут поиск трех военных и нескольких спасателей, пропавших при взрывах боеприпасов

Трое военнослужащих и несколько сотрудников департамента по ЧС не выходят на связь после произошедшего в воинской части на юге Казахстана, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

"Что касается количества без вести пропавших от вооруженных сил, мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими и несколькими сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям", - сказал Ермекбаев на брифинге в пятницу.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.

После взрывов в больницы поступили с ранениями 66 человек, по состоянию на утро пятницы в медучреждениях остаются 28 раненых, шестеро из них в тяжелом состоянии.

При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих - военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.