За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате трех обстрелов со стороны российских наемников в четверг вечером. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

Отмечается, что противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов вблизи Орехово. У Авдеевки российские наемники обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского зафиксирован огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.