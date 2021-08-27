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07:37 27.08.2021

Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 4 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта в 4 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 64 населенных пункта в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецкая - 2)", – сообщается на сайте ведомства утром в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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Интерфакс-Украина
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